МОЗ створить Раду з контролю відновлення «Охматдиту»

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«Бабель»

Міністерство охорони здоровʼя України створить Раду з контролю відновлення дитячої лікарні «Охматдит», яка контролюватиме процеси відбудови лікарні й забезпечить участь громадськості.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

У складі ради буде 15 людей — благодійники з найбільшими пожертвами, по одному представнику з «Охматдиту» та МОЗ, а також представники громадських обʼєднань і професійних асоціацій.

Представників ради затвердять у два етапи. Із критеріями відбору кандидатів та порядком подачі заявок від громадськості можна ознайомитись ось тут.