МОЗ створить Раду з контролю відновлення «Охматдиту»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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«Бабель»
Міністерство охорони здоровʼя України створить Раду з контролю відновлення дитячої лікарні «Охматдит», яка контролюватиме процеси відбудови лікарні й забезпечить участь громадськості.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
У складі ради буде 15 людей — благодійники з найбільшими пожертвами, по одному представнику з «Охматдиту» та МОЗ, а також представники громадських обʼєднань і професійних асоціацій.
Представників ради затвердять у два етапи. Із критеріями відбору кандидатів та порядком подачі заявок від громадськості можна ознайомитись ось тут.
- «Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень і два соматичні, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні).
- «Охматдит» 31 липня оголосив переможцем конкурсу на ремонт лікарні компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала свої послуги за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій, а десятки фірм пропонували виконати роботи значно дешевше. Після розголосу в медіа тендер вирішили провести заново. Також скасують супутні тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту на понад 14 мільйонів гривень.