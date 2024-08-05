Лікарня «Охматдит» планувала витратити 14 мільйонів гривень на консультанта і технагляд за ремонтом. МОЗ каже, що ці тендери скасують
- Автор:
- Оля Березюк
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Київська дитяча лікарня «Охматдит», яка постраждала від російського обстрілу, оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту на понад 14 мільйонів гривень. МОЗ стверджує, що їх скасують.
Інформація про тендери вказана у системі «Прозорро», увагу на які звернули журналісти видання «Наші гроші».
Договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти з ТОВ «Васеньов Інжиніринг» на 9,35 мільйона гривень, а на технічний нагляд — з ТОВ «Ік-Проект» за 5,22 мільйона гривень.
Журналісти зʼясували, що столична «Васеньов Інжиніринг» зареєстрована у квітні 2023 року в житловому будинку та належить Олегу Васеньову. «Охматдит» планує у складі інженерно-консультаційних послуг замовити Васеньову «консультації з питань залучення підрядних організацій».
Олег Васеньов — це той самий експерт, якому «Охматдит» відразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Також Васеньов склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому були вказанізавищені обсяги для конкурсу благодійного фонду «Охматдиту», зазначають журналісти. Бо в конкурсі вимагалось замінити всю фасадну облицьовку, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні.
Технічний нагляд у виконанні «Ік-Проект» передбачатиме:
- перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проєктно-кошторисній документації;
- облік обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних із недоліками;
- перевірка візування та подання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт на обʼєкті, які підписані, завірені та надані підрядником.
На обох тендерах замовлення забрали без конкуренції, підкреслили «Наші гроші».
Київською «Ік-Проект» керують Ольга Крижня і Людмила Пархоменко, а належить вона Юлії Крат із Харкова. Вона також володіє Консорціумом «Україна — Андасат — Ізраїль», який створили в липні 2023 року. Консорціум відомий тим, що здійснюватиме технічний нагляд за капітальним ремонтом шляхопроводу на автомобільній дорозі Т-10-19 у Київській області, який виконує турецька компанія за 444,24 мільйона гривень.
Оновлено о 15:40. У МОЗ заявили обидва ці тендери буду скасовані. Там пояснили це тим, що вартість послуг з технагляду та інженерно-консультаційних послуг визначається в межах відсоткових значень від очікуваної вартості робіт з будівництва. А оскільки тендер на проведення ремонту проводять заново, ці «супутні» тендери теж скасовують.
У відомстві додали, що всі кошти, зібрані на рахунках фонду для відбудови «Охматдиту», переведуть на рахунок самої лікарні.
Крім того, для забезпечення більшої прозорості МОЗ вже працює над створенням Ради з відновлення. До її складу увійдуть представники найбільших донорів, представники «Охматдиту», МОЗ, пацієнтської спільноти, антикорупційних організацій, професійних асоціацій.
- «Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень, два соматичні, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні).
- «Охматдит» 31 липня оголосив переможцем конкурсу на ремонт лікарні компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала свої послуги за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій, а десятки фірм пропонували виконати роботи значно дешевше. Після розголосу в медіа очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що тендер проведуть заново.