Офіс генпрокурора перевіряє інформацію про розчленування українського військового росіянами — у мережі зʼявилися такі фото

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Офіс генерального прокурора

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в інтернеті поширюється фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому відрізали голову та кінцівки.

Омбудсман терміново звернувся до Міжнародного комітету Червного Хреста та ООН, щоб ті зафіксували чергове порушення прав людини з боку Росії. Також він звернувся до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого та факт злочину.

«Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству», — наголосив Лубінець.

Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Зараз правоохоронці перевіряють інформацію про вбивство та розчленування українського військового російськими окупантами. Вони встановлюють обставини злочину.

Вбивства українських військовополонених росіянами

Кількість встановлених фактів убивств українських військовополонених російськими окупантами зросла з листопада 2023 року.

Узимку 2024 року почали оприлюднювати випадки розстрілу військовополонених. Перший відомий випадок стався біля села Веселого (Бахмутський район) — там убили двох військових, другий — на позиції «Зеніт» в Авдіївці, де, ймовірно, розстріляли шістьох військових 110 бригади ЗСУ. Третій — поблизу Роботиного (убили трьох українських захисників). А 25 лютого зʼясувалося, що російські військові вчергове розстріляли українських військовополонених «на камеру». Момент страти зняв коптер.

У червні Головне управління розвідки ідентифікувало росіян, які розстріляли чотирьох українських військовополонених біля Роботиного в другій половині травня 2024 року.

Від початку повномасштабної війни правоохоронці задокументували понад 45 фактів убивств військовополонених. Ці випадки розслідують у межах 19 кримінальних проваджень. Кількість розстрілів, які не змогли задокументувати, може бути більшою.