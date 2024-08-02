NYT: США відправлять додаткову авіацію на Близький Схід через погрози Ірану атакувати Ізраїль

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Сполучені Штати готуються відправити додаткові бойові літаки на Близький Схід у відповідь на погрози з боку Ірану атакувати Ізраїль в найближчі дні, щоб помститися за смерть політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Неназваний американський військовий чиновник сказав, що американські сили на Близькому Сході вживають «необхідних заходів» для підвищення боєготовності й захисту американських військ і союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або підтримуваних Іраном груп бойовиків.

Скільки літаків буде відправлено, все ще вирішується, також чекають на остаточне схвалення з боку вищих посадових осіб, в тому числі міністра оборони США Ллойда Остіна.

Джерела видання кажуть, що вони намагаються відкалібрувати американську відповідь, щоб якнайшвидше відправити достатню кількість потрібних типів літаків, які допоможуть захистити Ізраїль, не спричинивши ескалації конфлікту.

Прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх припускає, що Штати також можуть надіслати додаткові війська. Однак ця підтримка матиме лише оборонний характер.

Вона повідомила, що під час телефонної розмови зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галланом у пʼятницю вранці Остін «пообіцяв», що Сполучені Штати допоможуть Ізраїлю в його обороні.

Пентагон також готується до того, що підтримувані Іраном угруповання, в тому числі хусити в Ємені і «Хезболла» в Іраку, можуть націлитися на американські війська в регіоні.

Що передувало

27 липня з боку Лівану вдарили по селищу Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю. Ракети влучили по футбольному полю, де в той час були діти — 12 дітей і підлітків загинули, понад 30 отримали поранення. Армія Ізраїлю звинуватила в атаці «Хезболлу», угруповання свою вину заперечує.

Уже 30 липня Ізраїль атакував Бейрут у відповідь на удар «Хезболли». Ціллю удару назвали командувача «Хезболли», якого вважають відповідальним за загибель дітей, — Фуада Шукра, старшого радника лідера угруповання Хасана Насралли.

А 31 липня у столиці Ірану Тегерані вбили одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію. Це сталося після того, як той взяв участь у церемонії інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна. Пізніше газета The New York Times зʼясувала, що Ханію вбила бомба, захована в його гостьовому будинку.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї після смерті Ханії наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Як пише Financial Times, після цього американські та європейські дипломати провели термінові переговори на Близькому Сході, щоб завадити масштабній ескалації, адже Ізраїлю погрожують помститися як Іран, так і «Хезболла».