У ЄС створили команду для підготовки до потенційного повернення експрезидента США Дональда Трампа до влади

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейська комісія створила спеціальну команду з високопосадовців, щоб підготуватися до можливого повернення експрезидента США Дональда Трампа в Білий дім.

Про це виданню Financial Times повідомило три джерела, дотичні до створення команди та поінформовані про її завдання.

Наразі Євросоюз розробляє стратегії, щоб впоратися з можливими кардинальними змінами в поглядах Білого дому, зокрема, в питаннях вільної торгівлі та підтримки України, якщо Трампа оберуть президентом США на виборах у листопаді. Ця група також вивчає, який вплив на ЄС може мати потенційне президентство чинної віцепрезидентки США і можливої кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс.

«Вибори в США ще далекі від завершення, тому ми повинні наперед визначити, якими можуть бути наслідки в кожному випадку. Ключові високопосадовці в групі обговорюють, на яких аспектах слід зосередитися найбільше», — сказав один зі співрозмовників видання на умовах анонімності.

Команду сформував офіс генерального секретаря Єврокомісії Ілзе Юхансоне. До складу групи входить доволі обмежена кількість чиновників ЄС — вони представляють управління Єврокомісії, що займаються, зокрема, питаннями торгівлі, конкуренції та зовнішніх відносин.

Міністерство закордонних справ Німеччини також створило аналогічну групу для підготовки до можливого другого президентства Трампа, повідомили чиновники Financial Times.

У Євросоюзі стурбовані тим, що ставши президентом США вдруге, Трамп може запровадити штрафні тарифи на товари ЄС, припинити військову та фінансову підтримку України та змусити Київ поступитися територіями на користь РФ для припинення війни.

У ЄС також стривожені тим, що Трамп втілить попередні погрози й виведе США з НАТО або підірве пункт про взаємну оборону щодо країн, які, на його думку, недостатньо витрачають на оборону Альянсу.

Команда планує активізувати свою роботу у вересні та розширити контакти з урядами держав — членів ЄС, щоб поділитися думками та ідеями щодо потенційних ризиків для блоку і способів пом’якшення наслідків негативних рішень.

Також група вже розробляє комунікаційні плани на випадок разючих змін у політиці США щодо Європи. Наприклад, якщо за потенційного правління Трампа Штати перестануть надавати Києву військову допомогу, ЄС спонукатиме платників податків робити більший внесок в оборону України.

Єврокомісія заявила, що «готується до виборів у США» і «розглядає всі можливі результати», додавши, що вона «прагне підтримувати тісне партнерство зі Штатами».

Водночас не факт, що Гарріс повністю успадкує політику чинного президента Джо Байдена щодо підтримки України. Обіцянки Трампа під час своєї передвиборчої кампанії негайно припинити війну, змусивши Київ поступитися Москві територіями, можуть вплинути на громадську думку американців щодо війни Росії з Україною, навіть якщо президентом оберуть не його.

Вибори в США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Після невдалих дебатів із Трампом у червні 81-річного Джо Байдена розкритикували. Лідери та донори Демократичної партії США тиснули на нього, щоб він припинив балотуватися на пост глави держави. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки.

Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Кандидатуру Гарріс ще мають затвердити делегати Демократичної партії на зʼїзді, який пройде 19—22 серпня в Чикаго.