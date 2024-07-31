Одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили в Тегерані
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили в Тегерані рано-вранці 31 липня.
Про це пишуть Reuters і CNN, а також іранські інформаційні агентства Tasnim, Irna та Mehr.
За даними Irna, яке цитує заяву угруповання ХАМАС, Ісмаїла Ханію вбили під час «ізраїльського рейду» на його резиденцію в Тегерані зранку 31 липня — в Іран він приїхав для участі в інавгурації президента Ірану Масуда Пезешкіана. Разом з Ханією помер його охоронець.
В Ізраїлі смерть Ханії поки не коментували. Однак ізраїльські військові заявили CNN, що «не реагують на повідомлення в іноземних ЗМІ», і відмовилися від коментарів. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) теж поки що не робила офіційних заяв.
Іран не надав жодних подробиць про те, як вбили Ханію. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив, що його смерть розслідують — результат оголосять пізніше. Убивство Ханії в Ірані є серйозною ескалацією, яка не досягне своїх цілей, заявив Reuters представник ХАМАС Самі Абу Зухрі.
- Ісмаїлу Ханії було 62 роки. Він керував політичними операціями ХАМАС і очолював політбюро руху. Він відігравав центральну роль у переговорах ХАМАС, зокрема про припинення вогню з Ізраїлем. Лідером ХАМАС Ханія став у 2017-му, він двічі відбував покарання в ізраїльських вʼязницях — у 1980-х і 1990-х роках.
- Міжнародний кримінальний суд вимагав ордер на арешт Ісмаїла Ханії. Його та низку інших лідерів ХАМАС вважають відповідальними за воєнні злочини та злочини проти людства, скоєні на території Ізраїлю і в секторі Гази з 7 жовтня 2023 року бойовиками ХАМАС.
- Напередодні ввечері Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Там вбили Фуада Шукра — одного з найбільш впливових командирів «Хезболли» і керівника стратегічного формування руху. У ЦАХАЛ його назвали відповідальним за загибель дітей і підлітків унаслідок удару по Голанських висотах, а також «за вбивство ізраїльських та іноземних громадян протягом багатьох років».