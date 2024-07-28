Камала Гарріс обрала трьох претендентів на кандидата у віцепрезиденти від Демократичної партії США

Новини

Віцепрезидентка і потенційна кандидатка в президенти США від демократів Камала Гарріс визначилася з трьома претендентами на кандидата у віцепрезиденти від Демократичної партії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

До короткого списку Гарріс увійшли троє посадовців, яким симпатизує більшість американців. Це сенатор від штату Аризона Марк Келлі, губернатор штату Пенсильванія Джош Шапіро й губернатор Міннесоти Тім Волз.

Очікується, що Гарріс остаточно вибере кандидата до 7 серпня. Вона має представити кандидата у віцепрезиденти на національному зʼїзді Демократичної партії 19—22 серпня в Чикаго. Там демократи офіційно висунуть Камалу Гарріс як кандидата у президенти на виборах від своєї партії.

Усіх трьох претендентів Гарріс обʼєднує те, що це білі політики-чоловіки з центристськими нахилами, які могли б допомогти Гарріс заручитися прихильністю виборців у «хитких» штатах та донорів. Усі троє відомі своєю різкою критикою кандидата в президенти від Республіканської партії США Дональда Трампа та його агресивного стилю політики.

Оскільки чинний президент Джо Байден вийшов з перегонів буквально за 100 днів до виборів, Камалі Гарріс, яка тепер балотуватиметься замість нього, доведеться докласти неабияких зусиль, аби вчасно підібрати достойного напарника і загалом підготувати якісну й виграшну президентську кампанію.

Демократи попереджають, що попри брак часу Камалі все одно доведеться провести ретельний відбір, щоб виявити будь-які червоні прапорці у своїх імовірних кандидатів у віцепрезиденти. Ці застереження особливо актуальні на тлі нового скандалу з кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венсом, якого обрав її суперник Трамп, — днями Венса розкритикували за його зневажливі коментарі щодо бездітних жінок, зроблені у 2021 році.

Процесом перевірки обраних Камалою претендентів на кандидата у віцепрезиденти зайнявся колишній генеральний прокурор Ерік Холдер. Його юридична фірма Covington & Burling LLP зібрала досьє на 12—15 кандидатів.

Джош Шапіро — популярний губернатор, мабуть, найважливішого для результатів виборів «хиткого» штату. Крім того, він умілий оратор, який знає, як достукатися до селян, а це завжди було слабким місцем демократів.

Тім Волз — колишній вчитель і військовий Національної гвардії США. Він зможе обійти Венса в боротьбі за голоси зі штатів Середнього Заходу.

Марк Келлі представляє Аризону — один із ключових штатів, результат голосування в якому може визначити долю виборів президента, а також займає більш жорстку, ніж адміністрація Джо Байдена, позицію в питанні міграції. Його дружина Габріель Гіффордс — колишній член Конгресу. Вона стала активісткою в боротьбі проти зброї у Штатах після того, як пережила замах у 2011 році.

Гарріс також шукає варіанти в кабінеті Байдена. За словами джерел, її кампанія розглядає ще й міністерку торгівлі Джину Раймондо та міністра транспорту Піта Буттіджеджа.

Вибори президента в США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса, який, серед іншого, послідовно виступає проти допомоги Україні і заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Після невдалих дебатів із Трампом у червні 81-річний Джо Байден зустрівся з широкою хвилею критики. Медіа писали, що він застарий для президентства. 3 липня видання CNN написало, що частина лідерів Демократичної партії США хоче, щоб Джо Байден знявся з виборів президента. Публічно першим із таким закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет. Лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер також закликали Байдена знятися з виборів.

21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Кандидатуру Гарріс ще мають затвердити делегати Демократичної партії на зʼїзді, який пройде в серпні.