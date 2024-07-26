У Міноборони Румунії спростовували, що їхня ППО збивала російські дрони Shahed

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У Міністерстві оборони Румунії спростували повідомлення про те, що румунська ППО нібито збивала російські дрони Shahed, які потім впали на румунській території.

Повідомлення про роботу румунської ППО ширились у соціальних мережах, зокрема в Х (колишній Twitter). Однак у Міноборони країни запевнили, що це «не відповідає дійсності».

«Ми хотіли б звернути вашу увагу на серію неправдивих повідомлень, поширених на платформі X (колишній Twitter) та в інших соціальних мережах, в яких стверджувалося, що засоби румунської ППО, розгорнуті на кордоні, відкрили вогонь по них [російських дронах]», – йдеться в повідомленні Міноборони Румунії.

У Міноборони підкреслили, що румунські сили й засоби, дислоковані в прикордонній зоні з Україною, «у жодній подібній ситуації не відкривали вогонь по російських дронах».

Атаки Росії були спрямовані на українську портову інфраструктуру на Дунаї, а не на обʼєкти на території Румунії. У відомстві наголосили, що засуджують дії Росії, назвали їх невиправданими та підкреслили, що вони серйозно суперечать нормам міжнародного права.

Що передувало

Зранку 24 липня румунські медіа писали про падіння дрона в районі села Плауру після масованої російської атаки на Україну. А вже 25 липня РФ знову атакувала південь Одеської області та центр України дронами Shahed, при цьому три дрони перетнули державний кордон з Румунією.

Під час атаки дронів росіян на Одещину в ніч на 25 липня з румунської 57-ї авіабази «Михаїл Когельничану» піднімали два фінські винищувачі F-18. Вони моніторили повітряну обстановку з 01:32 до 03:25 за київським часом. У повіті Тульча вночі лунав сигнал повітряної тривоги (Ro-Alert).

У НАТО заявили, що «не бачать ознак навмисного нападу Росії на країну-члена Альянсу». У блоці наголосили, що дії РФ «є безвідповідальними та потенційно небезпечними».