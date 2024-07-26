«Схеми»: Підозрюваний у вбивстві Фаріон був підписаний на блогера, який критикував мовознавицю

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Підозрюваний у вбивстві екснардепки Ірини Фаріон був підписаний на низку ультраправих спільнот, в тому числі на сторінку блогера, який за кілька днів до нападу критикував мовознавицю.

Про це йдеться в матеріалі «Схем» (проєкт «Радіо Свобода»).

Журналісти проаналізували соцмережі підозрюваного й зʼясували, що той був підписаний на публічну телеграм-сторінку «Против системы». В описі зазначено, що власником сторінки є Марко Бондаренко — блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Марко Бондаренко

У відео, опублікованому 14 липня, Бондаренко неодноразово критикував мовознавицю. Зокрема, блогер скаржився на негативні коментарі глядачів, які засуджували його за використання російської мови.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон активно спілкувався з членами спільноти «Против системы» Бондаренка, вживав образливі слова в бік євреїв.

Він також підписаний і на сторінки в забороненій соцмережі «ВКонтакте» які належать рухам російських неонацистів та націоналістів. А в телеграмі стежив за групами з неонацистськими поглядами і коментував їхні дописи.

В одній з груп в обговоренні про криптовалюти підозрюваний цікавився тим, чи можна відстежити транзакцію в криптовалюті та дізнатися, хто є власником криптогаманця.

Хлопець також стежив за соцмережами Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, до якої він хотів долучитися, як видно з коментаря, який він залишив на сторінці підрозділу.