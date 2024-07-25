У НАТО прокоментували падіння уламків російських дронів у Румунії — кажуть, що «не бачать ознак нападу»

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У НАТО прокоментували падіння уламків російських безпілотників Shahed на території Румунії — кажуть, що «не бачать ознак навмисного нападу Росії на країну-члена Альянсу».

Про це речник НАТО заявив Reuters.

У блоці наголосили, що дії РФ «є безвідповідальними та потенційно небезпечними».

Міністерство оборони Румунії 25 липня повідомило, що знайшло фрагменти безпілотника з написом «Герань» — так росіяни підписують корпуси Shahed — поблизу села Плауру, що навпроти українського міста Ізмаїл. Це відбулось після двох останніх масованих атак Росії на південь України.

Під час атаки дронів росіян на Одещину в ніч на 25 липня з румунської 57-ї авіабази «Михаїл Когельничану» в небо підняли два фінські винищувачі F-18. Вони моніторили повітряну обстановку з 01:32 до 03:25 за київським часом. У повіті Тульча вночі лунав сигнал повітряної тривоги (Ro-Alert).

Пошуки інших уламків дронів ще тривають. Однак всі місця, куди вони потенційно могли впасти, «перебувають за межами житлових районів», інфраструктура теж не пошкоджена.

Протяжність румунсько-українського кордону — 613,8 км. Зранку 24 липня румунські медіа писали про падіння дрона в районі села Плауру після масованої російської атаки на Україну. А вже 25 липня РФ знову атакувала південь Одеської області та центр України дронами Shahed, при цьому три дрони перетнули державний кордон з Румунією.