Єврокомісія відхилила прохання Угорщини змусити Київ дозволити транзит нафти з РФ

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Спроби Угорщини та Словаччини залучити ЄС до суперечки з Україною через російську нафту вчора провалилися. Європейська комісія затримала їхній запит закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл», які фактично забороняють використовувати Україну як транзит для поставок до цих країн.

Про це повідомляє Financial Times.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країнам ЄС заборонили імпортувати російську нафту, однак Словаччині й Угорщині надали виняток, оскільки нафта з РФ — досі головне джерело енергії для цих держав.

Трубопровід «Дружба», який проходить через Україну, залишався основним маршрутом для поставок до Словаччини й Угорщини. Однак у липні «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини й Словаччини після того, як Київ посилив санкції проти компанії, які фактично забороняють використовувати Україну як транзит для поставок нафти до цих країн.

Через це обидві держави ініціювали консультаційну процедуру арбітражного суду з Єврокомісією. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав посилення санкцій проти «Лукойлу» «неприпустимим кроком з боку України, яка хоче стати членом ЄС», оскільки заборона транзиту ставить під загрозу постачання сирої нафти до двох країн ЄС. І додав, що це нібито порушує Угоду про асоціацію з ЄС. Угорський міністр назвав це рішення України «недружнім», зважаючи, що Київ отримує електроенергію від Угорщини.

Однак єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс сказав Financial Times, що Брюсселю «потрібно більше часу, аби зібрати докази та оцінити правову ситуацію».

На вчорашній зустрічі торгових представників держав — членів ЄС 11 країн виступили на підтримку його позиції, і жодна не стала на бік Угорщини й Словаччини, повідомили виданню троє дипломатів. Один із них заявив, що торгова угода з Україною включає положення про безпеку, яке може допустити зрив постачання.

Незрозуміло, на яке співчуття сподівалася Угорщина, жаліючись Єврокомісії на посилення санкцій Києва, з огляду на нещодавнє «мирне турне» премʼєр-міністра країни Віктора Орбана, яке засудив Євросоюз.

Коли Угорщина почала головувати в Раді ЄС на початку липня 2024 року, то Орбан поїхав у «мирне турне», під час якого завітав зокрема до Києва, де просив Зеленського про припинення вогню, потім зустрівся з Путіним і ще завітав у Китай.

Керівництво ЄС розкритикувало Орбана за те, що він не узгоджував свої візити до Росії та Китаю, а тому не міг представляти там позицію ЄС. Деякі посадовці ЄС у приватних розмовах навіть обговорювали можливе покарання для Угорщини за це «мирне турне», зокрема обговорювали можливість позбавлення Угорщини головування в Раді ЄС на ротаційній основі. Єврокомісія вже скасувала традиційний візит до Будапешту.

Водночас ці візити Орбана похвалив проросійський словацький колега — премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він сказав, що хотів би приєднатись до Орбана в Москві, якби це дозволяв стан його здоровʼя.