Болгарія має надлишкові боєприпаси і готова відправити їх Україні, але за певних умов
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Болгарія після аудиту на своїх військових складах виявила надлишкові запаси боєприпасів і готова запропонувати їх Україні, але хоче за це грошову компенсацію.
Про це повідомив виконувач обовʼязків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов, передає BNR.
Він дав зрозуміти, що снаряди можуть бути передані Україні, лише якщо союзники їх компенсують — за угодою, подібною то тої, що діяла при передачі попередніх двох оголошених пакетів військової допомоги. Проте Запрянов не вказав, що це за боєприпаси — до артилерії чи іншого озброєння. Він окреслив їх як боєприпаси «певних типів». Їхньої кількості він також не озвучив.
Запрянов зазначив, що уряд Болгарії ще має ухвалити рішення, а потім координувати дії та логістику із союзниками та Україною.
- Ухвалення передачі боєприпасів — це тривала процедура. Спочатку дозвіл має дати уряд Болгарії. Потім будуть консультації із союзниками по НАТО та з українськими колегами, а вже потім — рішення.
- Болгарія допомагає Україні озброєнням від початку повномасштабного російського вторгнення, але переважно непублічно. У жовтні 2022 року видання EurActiv писало, що Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. У січні 2023 року німецьке видання Die Welt писало, що на початку війни Болгарія таємно забезпечила Україну третиною боєприпасів і 40% дизпалива. Водночас через внутрішні політичні розбіжності снаряди передавали таємно. Офіційно Болгарія передала Україні два пакети військової допомоги.