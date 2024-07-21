Поліція розшукує чоловіка, який може бути причетний до вбивства Ірини Фаріон

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Правоохоронці шукають чоловіка, який може бути причетний до вбивства колишньої депутатки Верховної Ради, мовознавиці Ірини Фаріон.

Міністерство внутрішніх справ України публікує прикмети підозрюваного — йому близько 20 років, він зростом 170—180 см і худорлявої статури.

МВС

Під час злочину він був у темних спортивних штанах, чорній кофті з довгим рукавом, зверху якої — футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах і написом білими латинськими літерами на лицевій стороні. На голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями, на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки червоно-чорні з білою підошвою, а на руках — червоні рукавиці.

Усіх, хто має інформацію про особу підозрюваного або його місцеперебування, просять телефонувати за номерами +38(068)440-91-64, +38(093)345-04-61 або на оперативну лінію 102.

Правоохоронці закликають українців не затримувати чоловіка або схожих на нього людей самостійно.

Напад на Ірину Фаріон

Ввечері 19 липня у Львові невідомий напав на Ірину Фаріон, в неї стріляли. У МВС кажуть, що щонайменше кілька днів біля її будинку бачили підозрілого чоловіка — це міг бути нападник.

Жінку госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Вона була в критичному стані у комі та підключена до апарату штучної вентиляції легень. Пізно ввечері стало відомо, що Фаріон померла.

Стрільця поки що не затримали. Поліція розслідує справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Максимальне покарання — 15 років вʼязниці.

Хто така Ірина Фаріон

Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Вона мовознавець, професор Національного університету «Львівська політехніка», член політради ВО «Свобода», народний депутат України VII скликання (2012— 2014 року), а також двічі була депутатом Львівської облради від ВО «Свобода».

Фаріон неодноразово потрапляла в скандали. Зокрема, вона розкритикувала російськомовних бійців «Азову» й 3 штурмової бригади і сказала, що не може вважати їх українцями. Омбудсман Дмитро Лубінець через це звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення.

Інший скандал повʼязаний з тим, що вона опублікувала листа від студента з окупованого Криму з його персональними даними. Згодом російські Z-пабліки поширили відео, де ФСБ, імовірно, затримує цього студента. Він вибачався на камеру і визнавав свою «провину».

14 листопада 2023 року студенти «Львівської політехніки» влаштували протест і вимагали звільнити Ірину Фаріон з університету. Міністр освіти Оксен Лісовий згодом повідомив, що Фаріон звільнили, проте суд поновив її на посаді наприкінці травня 2024-го.