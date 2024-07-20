МВС: Кілька днів під будинком Фаріон бачили підозрілого чоловіка. Ймовірно, це був нападник

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Щонайменше кілька днів біля будинку колишньої депутатки Верховної Ради, мовознавиці Ірини Фаріон бачили підозрілого чоловіка. Це міг бути нападник.

Цю інформацію на брифінгу підтвердив голова МВС Ігор Клименко.

Сусід Фаріон, який відмовився називати своє імʼя, в коментарі «Суспільному» повідомляв, що неодноразово бачив підозрілого чоловіка, який приходив у двір.

«Він дивний: кросівки, шкарпетки, спортивні штани, кофта, окуляри. Жара надворі, а він сидить так. І завжди: капелюх і окуляри, в шостий підʼїзд втикав прямо», — розповідав він.

Клименко підтвердив інформацію про підозрілого чоловіка й зазначив, що правоохоронці розглядають його як імовірного нападника.

Він також розповів, що у справі призначили низку експертиз, зокрема балістичну. Правоохоронці знайшли гільзу від зброї, з якої стріляли у Фаріон.

У слідства є кілька версій щодо мотивів нападу. Основні: громадська й політична діяльність мовознавиці та особиста неприязнь. Не виключають і російського сліду.

Клименко сподівається, що в найближчі години слідчі наблизяться до розкриття злочину.

Напад на Ірину Фаріон

Ввечері 19 липня у Львові невідомий напав на Ірину Фаріон, в неї стріляли.

Жінку госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Вона була в критичному стані у комі та підключена до апарату штучної вентиляції легень. Пізно ввечері стало відомо, що Фаріон померла.

Стрільця поки що не затримали, у місті оголосили план «Перехоплення». Поліція розслідує справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Максимальне покарання — 15 років вʼязниці.