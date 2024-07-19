Ірина Фаріон померла в лікарні
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Ексдепутатка Верховної Ради та мовознавиця Ірина Фаріон померла в лікарні після нападу.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
«Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям», — додав він.
Правоохоронці перекваліфікували справу про напад на Фаріон з замаху на вбивство на умисне вбивство (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України).
Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Нападника все ще шукають.
Напад на Ірину Фаріон
Ввечері 19 липня у Львові невідомий напав на Ірину Фаріон, в неї стріляли. Жінку госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Вона була в критичному стані у комі та підключена до апарату штучної вентиляції легень.
Стрільця поки що не затримали, у місті оголосили план «Перехоплення». Прокуратура розслідує замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК).
- Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Вона мовознавець, професор Національного університету «Львівська політехніка», член політради ВО «Свобода», народний депутат України VII скликання (2012— 2014 року), а також двічі була депутатом Львівської облради від ВО «Свобода».
- Фаріон неодноразово потрапляла в скандали. Зокрема, вона розкритикувала російськомовних бійців «Азову» й 3 штурмової бригади і сказала, що не може вважати їх українцями. Омбудсман Дмитро Лубінець через це звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення.
- Інший скандал повʼязаний з тим, що вона опублікувала листа від студента з окупованого Криму з його персональними даними. Згодом російські Z-пабліки поширили відео, де ФСБ, імовірно, затримує цього студента. Він вибачався на камеру і визнавав свою «провину».
- 14 листопада студенти «Львівської політехніки» влаштували протест і вимагали звільнити Ірину Фаріон з університету.
- 15 листопада 2023 року Служба безпеки України порушила справу проти Фаріон за чотирма статтями: порушення рівноправності громадян; образа честі і гідності військовослужбовця; порушення таємниці листування і порушення недоторканості приватного життя.
- Того ж дня міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що Фаріон звільнили з «Львівської політехніки», проте суд поновив її на посаді 29 травня 2024 року.