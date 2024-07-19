Журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича засудили в Росії до 16 років колонії у справі про шпіонаж

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Reuters

Журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича засудили в Росії до 16 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у шпигунстві.

Про це повідомили російська служба «Радіо Свобода» і «Медуза».

Засідання було закритим. За версією слідства, Гершкович «за завданням ЦРУ» в березні 2023 року збирав у Свердловській області Росії «секретну інформацію» про діяльність оборонного підприємства «Уралвагонзавод». У прокуратурі стверджували, що журналіст «дотримувався ретельних заходів конспірації».

У суді допитали депутата законодавчих зборів Свердловської області Вʼячеслава Вегнера. Після затримання Гершковича в березні 2023 року Вегнер розповідав, що зустрічався з журналістом під час його візиту на Урал. За його словами, Гершковича цікавило ставлення людей до «ПВК Вагнера», робота «промислових підприємств» і «питання, повʼязані з підтримкою населення в період «СВО». Вегнер говорив, що Гершкович хотів «взяти інтервʼю у різних людей, як вони нас називають, у патріотів».

Гершкович провину не визнав. Він наполягає, що в Росії займався виключно журналістською діяльністю. Слідство не надало публічних доказів шпигунства, лише заявило, що журналіста нібито «спіймали за руку» і що він працював на американську розвідку.

Суд завершив судове слідство всього за два засідання. Обвинувачення просило для Гершковича 18 років колонії. Представники США і газети The Wall Street Journal назвали справу проти нього сфабрикованою. Газета неодноразово вимагала негайно випустити журналіста, а президент США Джо Байден називав затримання Гершковича «абсолютно незаконним».

Гершкович — перший з часів СРСР американський журналіст, якого звинуватили у шпигунстві.