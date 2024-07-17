ВПО, чиє житло постраждало через війну, матимуть пріоритет в отриманні компенсації через «єВідновлення»

Новини

Пресслужба ДСНС

Внутрішньо переміщеним особам, чиє житло постраждало через війну, нададуть пріоритет в отриманні компенсації за програмою «єВідновлення».

Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

17 липня парламент підтримав у першому читанні законопроєкт № 11028, який передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна за програмою «єВідновлення» для певних категорій ВПО.

Проєкт передбачає, що пріоритетне право на компенсації матимуть категорії ВПО, які:

досягли пенсійного віку;

мають на утриманні дитину віком до 6 років;

мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;

мають на утриманні дитину з інвалідністю;

виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;

які є особами з інвалідністю III групи.

Крім цього, депутати проголосували за законопроєкт № 11281, який передбачає інвентаризацію нерухомості всіх форм власності для розміщення ВПО. За підсумками інвентаризації створять інтерактивну карту нерухомості, придатної для проживання.

Серед іншого, це дасть можливість комунікувати з міжнародними гуманітарними і благодійними організаціями щодо запуску пільгової оренди для ВПО.

Також цей законопроєкт дає можливість надавати в оренду ВПО майно освітніх закладів, яке не використовується за призначенням рік поспіль.