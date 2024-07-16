Парламент України звільнив від ПДВ і мита машини розмінування та комплектуючі

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Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкти № ​​11258 і № 11259, які вносять зміни до Податкового кодексу і звільняють від податку на додану вартість і митних платежів ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що за документи набрали 305 і 313 голосів відповідно.

Оскільки основні виробники саперної техніки за кордоном, закон полегшить ввезення запчастин, комплектуючих і техніки. Це допоможе розвивати виробництво машин розмінування в Україні та зробить цей процес дешевшим.

Железняк додав, що в ухвалених документах є правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики — електрогенераторного, обладнання для вітро- і сонячної генерації, акумуляторів (крім малої потужності) та обладнання для засобів протидії технічним розвідкам.