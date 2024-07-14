Президент США Джо Байден доручив Секретній службі забезпечити повну безпеку Трампу після спроби замаху
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- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Джо Байден дав розпорядження Секретній службі забезпечити повну безпеку колишньому голові держави Дональду Трампу, на якого напередодні скоїли замах.
Про це Байден заявив під час виступу перед пресою у Білому домі.
Байден сказав, що Трампу вже гарантували підвищений рівень безпеки, і президент США доручив спрямувати на це всі необхідні ресурси та вжити всіх необхідних захисних заходів для цього.
Директору Секретної служби доручили ще раз перевірити всі заходи безпеки на майбутньому зʼїзді республіканців.
Байден повідомив, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) проводить розслідування спроби замаху на Трампа, воно досі «на початковому етапі». Проте відомо, хто стрілок, — і Байден закликав «не робити поспішних висновків і не спекулювати на замаху», а натомість дати ФБР можливість виконувати свою роботу.
Президент США наголосив, що розслідування має бути ретельним, водночас швидким, і на це спрямують усі необхідні ресурси.
Він вкотре підкреслив, що засуджує напад, і заявив, що «в Америці немає місця політичному насильству чи будь-якому насильству взагалі». Байден також висловив співчуття через загибель відвідувача передвиборчого мітингу Трампа.
- 13 липня на передвиборчому мітингу в місті Батлер у штаті Пенсильванія на Трампа скоїли замах. Він отримав незначне поранення — куля зачепила вухо. У стрілянині загинув один з учасників мітингу, двоє отримали поранення. Стрільця вбила Секретна служба.
- ФБР встановило особу підозрюваного нападника на Трампа — це 20-річний Томас Метью Крукс, житель міста Бетел-Парк, штату Пенсильванія, що за 56 кілометрів на південь від місця проведення мітингу. Також правоохоронці встановили, що в Трампа стріляли з напівавтоматичної гвинтівки AR-15 — це один із найпоширеніших видів зброї у США.
- Стрільба по Трампу в Пенсильванії майже одразу порушила питання про помилки Секретної служби. За федеральним законом, Трампа як колишнього президента Секретна служба охороняє довічно. Як кандидата його мають охороняти посилено, але очевидці замаху казали, що бачили озброєного гвинтівкою чоловіка на даху неподалік мітингу, попереджали про це поліцію і охорону, але ті попередження проігнорували.