Генпрокурор України закликав Міжнародний кримінальний суд покарати Росію за удар по лікарні «Охматдит»

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«Бабель»

Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі притягнути Росію до відповідальності за ракетний удар по київській дитячій лікарні «Охматдит».

Про це він розповів Reuters.

Костін сказав, що розслідування здатне встановити закономірність атак Росії та довести, що РФ коїть злочини проти людяності. «Заради міжнародного правосуддя такі справи, як навмисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві, варто передавати до МКС», — зауважив він.

Агенція пише, що МКС публічно не коментує того, які саме звинувачення розслідує і які факти вивчає, але суд Гааги раніше попереджав, що може притягнути до відповідальності будь-кого, хто може стояти за нападами на цивільні обʼєкти.

Також відомо, що представники МКС були на території лікарні після атаки і могли зібрати докази проти РФ.