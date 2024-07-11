МЗС Швеції пояснило призупинку передачі Україні винищувачів Gripen

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Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем пояснив призупинку передачі Україні винищувачів тим, що Україна сама дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів — і F-16, і Saab JAS 39 Gripen — забагато і складно з точки зору управління.

Про це він розповів в інтервʼю «Голосу Америки».

«Ми повинні розуміти, що Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких, звичайно, більше в сім’ї НАТО. Зрештою, більше країн мають F-16, ніж винищувачі Gripen. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів — і F-16, і Gripen — надто багато. Адже ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно», — сказав Більстрем.

Він зауважив, що Швеція відкрита для майбутньої передачі Gripen Україні, коли програма F-16 буде достатньо розгорнутою. «Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції», — додав Більстрем.