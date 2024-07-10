Вбивство 9-річної українки Валерії в Німеччині. Чехія передала підозрюваного німецькій поліції

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Німецькій поліції передали 36-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у вбивстві 9-річної українки Валерії в Німеччині.

Про це повідомила поліція Саксонії.

Підозрюваний, який 10 липня постав перед слідчим суддею окружного суду міста Хемніц, не коментував звинувачення. Суддя залишив у силі виданий ордер на арешт. Наразі обвинувачений перебуває під вартою в саксонській виправній колонії.

Зазначимо, що підозрюваного в убивстві 9-річної українки затримали 14 червня в Празі. Bild писав, що чоловіка звати Андрій, він колишній хлопець матері загиблої дівчини.