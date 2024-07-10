Процес передачі Україні перших F-16 вже триває. Винищувачі будуть улітку
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Reuters
Перші західні винищувачі F-16 від Данії та Нідерландів «вже на шляху» до України. Вони долучаться до оборони неба вже цього літа.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні, передає «Голос Америки».
«Поки ми говоримо, триває передача літаків F-16, які надходять з Данії, надходять з Нідерландів», — сказав держсекретар.
У спільній заяві президента США Джо Байдена, премʼєр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен також також йдеться, що зараз «триває процес передачі F-16» Україні. Країни в подальшому посилюватимуть військово-повітряні можливості України, а також допоможуть із забезпеченням та озброєнням F-16.
Президент України Володимир Зеленський подякував США, Данії та Нідерландам за «практичні кроки» з посилення українських ВПС винищувачами F-16, а Бельгії та Норвегії за готовність надати свої F-16.
«F-16 також будуть використані для посилення протиповітряної оборони України. Я впевнений, що вони допоможуть нам краще захистити українців від жорстоких російських атак, як-от удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві цього тижня», — написав президент у Х.
- Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (42 літаки, частина з них навчальні), Данія (19 одиниць), Бельгія (30 винищувачів F-16 до 2028 року) та Норвегія, яка 10 липня 2024 року оголосила про передачу 6 літаків F-16.
- Частину переданих Україні західними партнерами винищувачів F-16 триматимуть на закордонних авіабазах, щоб вони не стали мішенню для військ Росії.
- Президент України Володимир Зеленський 9 липня 2024 року заявив, що Україна дуже чекає на винищувачі F-16, однак оголошених союзниками кількостей цих літаків недостатньо. Потрібно щонайменше 128 F-16, аби вийти в паритет з росіянами, які застосовують кожного дня у війні 300 літаків.