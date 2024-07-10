Х Ілона Маска маркує розслідування Bellingcat про удар російською X-101 по «Охматдиту» як небезпечний контент

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У вівторок, 9 липня, журналісти-розслідувачі ​​Bellingcat випустили матеріал, у якому довели, що найбільшу дитячу лікарню України у Києві «Охматдит» уразила саме російська крилата ракета Х-101.

Вони проаналізували відео із соцмереж, на яких видно момент удару і саму ракету, провели 3D-моделювання ракети і дійшли однозначного висновку. Версію про Х-101 ​​Bellingcat також підтвердила низка фахівців та експертів, наприклад докторант Університету Осло Фабіан Хоффман, який спеціалізується на ракетних технологіях.

Експерти Bellingcat також перевірили версію кремлівської пропаганди і Міністерства закордонних справ Росії про те, що лікарню уразила зенітна ракета AIM-120 ЗРК NASAMS. Ніякого підтвердження цьому вони не знайшли. На стопкадрі ракета має в хвості характерний для Х-101 двигун, має крила і округлу «голову», як у російської ракети.

Розслідування Bellingcat швидко поширилось у соцмережі Х Ілона Маска, проте користувачі помітили, що матеріал почав маркуватися як небезпечний. Це спровокувало критику на адресу Ілона Маска.

Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс у своєму твіті поцікавився, для кого матеріал «потенційно небезпечний, для Путіна?».

«Посилання, за яким ви намагаєтеся перейти, було визначено X або нашими партнерами як таке, що може містити спам або становити небезпеку, відповідно до політики X щодо URL-адрес», — йдеться в попередженні на платформі.

У Bellingcat вже відреагували на це і написали, що звертались до Х. Розслідувачі закликають читати матеріал на сайті.