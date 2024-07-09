Держава повністю відбудує дитячу лікарню «Охматдит». Постраждалим родинам із дітьми виділять допомогу

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Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава повністю відбудує дитячу лікарню «Охматдит», куди 8 липня влучила російська ракета.

Роботи починають уже зараз. З резервного фонду державного бюджету спрямують 100 мільйонів гривень на першочерговий ремонт. Далі фінансування збільшуватимуть у міру того, як підготують проєкт відбудови лікарні.

Маленьких пацієнтів та лікарів із пошкоджених корпусів «Охматдиту» переведуть до Київських обласних клінічних лікарень № 1 та № 2.

Шмигаль наголосив, що кожній родині з дітьми, яка постраждала від учорашньої ракетної атаки, разом з ЮНІСЕФ виділять допомогу — 10 800 гривень на кожного члена родини.

Крім того, на відновлення лікарні підуть кошти, зібрані через платформу United24. Буквально за кілька годин вдалося зібрати 100 мільйонів гривень, тож зараз нова мета — 300 мільйонів. Шмигаль подякував усім, хто долучився до ліквідації наслідків російського удару по лікарні.

«Охматдит» — це найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. Російська ракета 8 липня повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, а ще частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні).

Удар по «Охматдиту»

Зранку 8 липня 2024 року російські війська атакували ракетами різного типу Київ, Кривий Ріг та Дніпро. Одна з ракет поцілила у найбільшу дитячу лікарню України «Охматдит» у Києві, зруйнувавши її.

У підсумку, від удару російської ракети по «Охматдиту» загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лук’янчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.

СБУ заявляє, що «Охматдит» зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну. Зокрема, на території лікарні знайшли уламок механізму розкриття крил ракети Х-101, уламок блоку постановки завад ракети Х-101, середню частину корпусу крилатої ракети Х-101, обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101, також уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 з відображенням інвентарного та серійного номерів.

Спецслужба переконана, що це був цілеспрямований ракетний удар — на це вказують траєкторія польоту, характер пошкоджень і численні відео, зняті очевидцями. Масштабні руйнування — знищення двоповерхового корпусу лікарні та значні пошкодження навколишніх будівель — не характерні для ракети ППО, а от Х-101 з масою бойової частини у 400 кг таке зробити може.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні вважає, що в «Охматдит» з «високою імовірністю» влучила російська ракета. У момент удару там було 670 дітей і близько тисячі працівників лікарні.