Через ракетну атаку Росії в Україні загинула 31 людина. Ще 125 — постраждали

Новини

Через масовану атаку Росії на Україну 8 липня загинула 31 людина, ще 125 дістали поранень.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зараз відомо про 20 загиблих у Києві та 11 загиблих у Дніпрі та в Кривому Розі. Ліквідація наслідків атаки триває.

Зранку російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».

У Києві під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит». Там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 10 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.

СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.