ППО збила 30 з 38 ракет, які Росія вранці запустила по Україні
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Українська протиповітряна оборона збила 30 з 38 ракет, які Росія сьогодні вранці запустила по Україні, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.
Близько 10-ї ранку Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування.
Українська протиповітряна оборона знищила 30 російських ракет:
- аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- три балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет «Калібр»;
- три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Збити не вдалося одну «Іскандер-М», крилату ракету 3М22 «Циркон», дві Х-101, два «Калібри» та дві крилаті ракети Х-22.
- Зранку російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше шість бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».
- У Києві станом на зараз відомо про 15 загиблих та 37 постраждалих. Під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит» — там розбирають завали.
- Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.
- У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.