Повторний удар по Києву. Постраждав медцентр у Дніпровському районі — там 7 загиблих
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба ДСНС
Під час повторного ракетного обстрілу столиці в Дніпровському районі Києва уламки ракети влучили у медичний центр, повідомили в КМВА. Попередньо, там загинули четверо людей, ще троє постраждали.
Імовірно, це сталося після масованої атаки на Київ, коли була коротка повітряна тривога з 12:58 по 13:22. У цей проміжок часу пролунав один потужний вибух.
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Прокуратура повідомила про 7 загиблих та 3 травмованих. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).
- Зранку російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».
- У Києві станом на зараз відомо про десять загиблих та 35 постраждалих. Під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит» — там розбирають завали.
- Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.
- У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.