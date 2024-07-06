Reuters: ХАМАС прийняв пропозицію США розпочати переговори щодо звільнення ізраїльських заручників

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Ісламістський палестинський рух ХАМАС прийняв пропозицію США розпочати переговори про звільнення ізраїльських заручників (військовополонених і цивільних) та, попередньо, відмовився від вимоги, щоб Ізраїль спочатку зобовʼязався припинити вогонь у секторі Гази на тривалий час.

Про це пише Reuters із посиланням на високопосадового командира ХАМАС.

Наразі йдеться про першу фазу припинення вогню на 6 тижнів із доставкою гуманітарної допомоги до сектора Гази і відводом ізраїльських військ.

Джерело Reuters в ізраїльській переговорній групі каже, що зараз є реальний шанс досягнути угоди. В офісі ж премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявили, що попередні переговори продовжаться наступного тижня, але розбіжності між сторонами досі залишаються.