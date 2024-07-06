Reuters: ХАМАС прийняв пропозицію США розпочати переговори щодо звільнення ізраїльських заручників
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Ісламістський палестинський рух ХАМАС прийняв пропозицію США розпочати переговори про звільнення ізраїльських заручників (військовополонених і цивільних) та, попередньо, відмовився від вимоги, щоб Ізраїль спочатку зобовʼязався припинити вогонь у секторі Гази на тривалий час.
Про це пише Reuters із посиланням на високопосадового командира ХАМАС.
Наразі йдеться про першу фазу припинення вогню на 6 тижнів із доставкою гуманітарної допомоги до сектора Гази і відводом ізраїльських військ.
Джерело Reuters в ізраїльській переговорній групі каже, що зараз є реальний шанс досягнути угоди. В офісі ж премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявили, що попередні переговори продовжаться наступного тижня, але розбіжності між сторонами досі залишаються.
- Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1195 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, 251 людину взяли в заручники. Щонайменше 100 людей досі утримують у секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою вдалося звільнити 100 людей з полону ХАМАС. Загинули, за даними ізраїльської армії, 42 заручники.
- Військові цілі Ізраїлю — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію в прикордонному з Єгиптом місті Рафах і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.
- В кінці травня 2024 року США озвучили план перемирʼя в секторі Гази, його схвалила Рада Безпеки ООН, однак він не влаштовував ХАМАС. Руху потрібна чітка позиція Ізраїлю щодо припинення вогню, повного виходу із сектора Гази та дозволу палестинцям самим визначати своє майбутнє. Представники руху стурбовані тим, що Ізраїль не має наміру повністю виводити війська з Гази.