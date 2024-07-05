США вперше перекидають в Японію десятки винищувачів-невидимок F-35A на тлі загроз з боку Китаю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сполучені штати Америки вперше перекидають в Японію десятки винищувачів-невидимок F-35A. У такий спосіб США прагнуть зміцнити регіональні сили стримування свого ключового союзника на тлі загроз з боку Китаю та Північної Кореї, які планомірно зміцнюють свій військовий потенціал.
Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo.
Пентагон заявив, що відправить 48 винищувачів пʼятого покоління F-35A на авіабазу Місава, що в північно-східній японській префектурі Аоморі. Вони замінять 36 F-16. Корпус морської піхоти США також планує змінити кількість F-35 на своїй базі в Івакуні, префектура Ямагуті. Окрім того, США відправлять на Окінаву 36 нових винищувачів F-15. Вони замінять 48 старих F-15S.
Штати загалом планують у наступні кілька років модернізувати тактичну авіацію, яка базується в Японії.
- США, Японія та регіональні союзники посилюють свої сили в Індійсько-Тихоокеанському регіоні через погрози Китаю окупувати Тайвань. Країни готуються до війни, початок якої прогнозують у 2027 році. КНР відкрито заявляє, що «возʼєднання» з Тайванем неминуче, а США обіцяють захищати острів.
- У кінці травня 2024 року флот і авіація Китаю відпрацювали імітацію нападу на Тайвань.