Єврокомісія ввела тимчасові компенсаційні мита на китайські електромобілі
- Автор:
- Олександра Амру
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Сьогодні, через девʼять місяців після початку антидемпінгового розслідування, Європейська комісія ввела тимчасові компенсаційні мита на імпорт акумуляторних електромобілів (BEV) з Китаю.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
На основі розслідування Комісія дійшла висновку, що ланцюжок створення вартості BEV у Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування, яке загрожує економічними збитками виробникам електрокарів у Європейському Союзі. Як зазначають в Єврокомісії, розслідування також вивчало ймовірні наслідки та вплив цих заходів на імпортерів, користувачів і електромобілів у ЄС.
Індивідуальні митні тарифи Єврокомісія застосовує до трьох китайських виробників у таких обсягах:
- BYD: 17,4%;
- Geely: 19,9%;
- SAIC: 37,6%.
Іншим китайським автовиробникам, які співпрацювали в розслідуванні, встановили мито у 20,8%. А для тих компаній, що не співпрацювали — 37,6%.
Ці тимчасові мита застосовуватимуть від завтра, 5 липня 2024 року, протягом щонайбільше чотирьох місяців. За цей термін мають ухвалити остаточне рішення щодо фіксованих мит через голосування країн-членів ЄС. Це рішення встановить мита на п’ять років.
- У червні Європейська комісія оголосила, що 4 липня введе тимчасові компенсаційні мита на акумуляторні електромобілі з Китаю. Попередні цифри відрізнялися від нинішніх — тоді як найменше мито так само становило 17,4%, найбільше — 38,1%. Пекін на той момент уже закликав до діалогу і водночас погрожував помстою французьким коньякам, літакам, молочній та іншій сільськогосподарській продукції.
- США запровадили 100% мита на електромобілі китайського виробництва. Це пояснили так: мита підвищили через «неприйнятні ризики» для економічної безпеки США, спричинені «несправедливими діями Китаю», який наповнює світові ринки дешевими товарами.
- Уряд премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо також готується підвищити мита на електромобілі китайського виробництва, щоб узгодити свою митну політику зі Сполученими Штатами та Євросоюзом. Захід стурбований перевиробництвом у Китаї, вбачаючи в цьому спробу домінувати в ланцюгах поставок і підривати західне виробництво. Це стосується, зокрема, електромобілів, які китайські компанії агресивно просувають на світові ринки.