У Києві відкрили виставку «скіфського золота». За його повернення з окупованого Криму Україна боролася майже 10 років
- Автор:
- Олександра Амру
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У Києві перша леді України Олена Зеленська відкрила виставку «Скарби Криму. Повернення». За її експонати — «скіфське золото» — Україна боролася з Росією майже десять років.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
«Наша боротьба і за повернення Криму, і за повернення його скрабів, почалася одночасно — десять років тому. Знадобилося десять довгих років судів і блискучої роботи українських та іноземних юристів, музейників і дипломатів, аби культура, історична справедливість і співпраця вільних людей перемогли», — заявила перша леді.
Експонати цієї виставки належать до культур різних народів, які жили на півострові Крим, зокрема греків, скіфів, сарматів, готів, гунів. Їх створювали в період від пʼятого століття до нашої ери до пʼятого століття нашої ери.
«Ще не існувало слова «мультикультурність», а Крим та його надбання вже такими були! Сьогодні я радію, що вся колекція стане доступною для українців і друзів нашої держави. Бо національні скарби — це не те, що десь сховане чи привласнене. Це те, що доступне людям», — сказала Зеленська.
Як зазначають в Офісі президента, колекція «скіфського золота» буде представлена в Національному музеї історії України до остаточної деокупації Криму. Після цього її хочуть перемістити на територію півострова.
«Вірю: так само, як повернулися додому ці скарби, так само повернеться додому і Крим, щоб бути частиною не лише України, а й вільного світу та світової культури», — наголосила Зеленська.
- У 2014 році понад дві тисячі експонатів вивезли з музеїв Криму на виставку в Амстердам. Після окупації Криму росія та Україна сперечалися про приналежність колекції. У колекції більше ніж дві тисячі експонатів загальною вартістю понад мільйон євро. Після завершення експозиції 19 об’єктів, серед яких легендарні золоті меч і щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві. Решта ж зібрання — 565 музейних предметів та 2 111 одиниць зберігання, загальна вартість яких становить майже €1,5 мільйона — стала предметом суперечки.
- 9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів зобовʼязав археологічний музей в Амстердамі передати 565 експонатів з виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» до Києва. У листопаді 2023 року Нідерланди заявили, що не стягуватимуть з України борг за зберігання музейних експонатів — а це понад €111 тисяч. Нарешті «скіфське золото» повернулося в Україну наприкінці листопада минулого року.