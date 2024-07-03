«Бабель»: На Олімпіаду-2024 у статусі нейтральних спортсменів допустили 9 росіян, які підтримують війну

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«Бабель»

Щонайменше 9 з 33 російських спортсменів, яких допустили виступати на Олімпіаді в Парижі в статусі нейтральних, підтримують війну РФ проти України.

Про це йдеться в розслідуванні «Бабеля».

Наприклад, шосейна і трекова велогонщиця Тамара Дронова багато разів бувала в окупованому Криму, зокрема у 2016 та 2019 роках. Там вона тренувалась і виступала на змаганнях. Також вона працювала в московському підрозділі спортивного товариства «Динамо», де тренують силовиків МВС, ФСБ, Служби зовнішньої розвідки та Росгвардії.

Борець класичного стилю з Осетії Алан Остаєв їздив на змагання в окупований Крим, зокрема на турнір, присвячений «воззʼєднанню Криму з Росією». У 2023 році він брав участь у турнірі памʼяті російського генерала Кутузова, який командував «1 армійським корпусом ДНР» і загинув 5 червня 2022 року під Попасною на Луганщині. У цьому ж турнірі брав участь ще один борець — Магомед Муртазалієв, якого теж допустили на Олімпіаду.

Борець Начин Монгуш у 2021 році служив у російській армії та входив до спортивної збірної Міноборони РФ. У листопаді 2022 року Монгуш виступав перед студентами Тувинського університету в межах пропагандистського проєкту «Я горджуся героями» разом з депутатом від «Єдиної Росії» Ересом Сатом і Чаяном Чимбою — російським окупантом, який брав участь у війні.

Анжела Бладцева, яка займається стрибками на батуті, у травні 2023 року брала участь у чемпіонаті в Краснодарі, де виступала на тлі Z-символіки, напису «Своих не бросаем» та інших пропагандистських плакатів.

Борці Арслан Багаєв та Єлизавета Петлякова у 2024 році взяли участь у російському турнірі «Кубок Івана Яригіна», куди як гостей запросили російських окупантів. Обох спортсменів нагороджували «ветерани СВО».

Борець Абдулла Курбанов у березні 2022 року взяв участь у турнірі, присвяченому російському окупанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, який загинув на війні в Україні.

Велогонщиця Альона Іванченко у 2019 році відвідувала окупований Крим, а у 2020 році виступала в окупованому Севастополі.