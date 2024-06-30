Парламентська асамблея ОБСЄ визнала російське вторгнення геноцидом українців

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Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, яка визнає дії Росії геноцидом українського народу та передбачає деколонізацію РФ як передумову для стабільного миру.

Про це написав член постійної делегації Парламентської асамблеї ОБСЄ Павло Фролов.

У своїй резолюції Парламентська асамблея ОБСЄ засудила 10-річну збройну агресію Росії проти України. У ній є 70 пунктів, серед яких, зокрема, заклик до всіх 53 держав — учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та всіх окупованих територій України.

Також держав-учасниць закликали створити Спеціальний трибунал, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну проти України, а також провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових вбивств, тортур, зґвалтувань, що їх скоїли російські окупанти.

У резолюції наголосили на необхідності швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України. А ще державам-учасницям запропонували приєднуватися до Угоди про Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією Росії.

Резолюція визнає президентські вибори 2024 року в РФ підтасованими й такими, що підривають легітимність всієї виборчої системи РФ. Також вона закликає заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт і транзит через порти ЄС.

Ухвалена ПА ОБСЄ резолюція водночас запевняє в підтримці створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей і забезпечення звільнення українських військовополонених і цивільних з полону. Станом на грудень 2023 року Україна мала офіційні підтвердження, що Росія полонила 28 тисяч цивільних українців і депортувала 19 540 українських дітей.

Трибунал щодо агресії

Україна вже понад два роки працює над тим, щоб створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії й там притягнути до відповідальності Путіна та інших російських високопосадовців. Аби подолати президентський імунітет Путіна, а також щоб трибунал був легітимний, його мають підтримати провідні демократії світу, насамперед Сполучені Штати — і вони не проти, але зовсім не в тому форматі, який потрібен Україні.

Україна наполягає на Міжнародному трибуналі, а США підтримують інтернаціоналізований трибунал, який буде частиною української судової системи, але із залученням міжнародних прокурорів. Національні суди не можуть подолати імунітет глави держави, але США не хочуть отримати прецедент, який призведе до розслідування війн в Іраку й Афганістані.