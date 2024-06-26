«Народний» супутник, придбаний фондом Притули, зняв понад 4 тисячі обʼєктів РФ і допоміг завдати збитків на мільярди доларів

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За майже два роки використання «народного» супутника ICEYE, на який збирав фонд Сергія Притули, фахівці Головного управління розвідки зробили 4 173 знімки об’єктів РФ.

Про це йдеться в повідомленні ГУР Міноборони.

Зокрема, супутник зняв:

370 аеродромів;

238 позицій ППО та радіотехнічної розвідки;

153 нафтобази та склади пального;

147 складів ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 військово-морських баз.

Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації російських військ, їхні полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання. Це дозволяє відстежувати динаміку рухів військ у Росії та розкривати її воєнні наміри.

«Народний» супутник також дозволяє стежити за об’єктами військово-промислового комплексу Росії та її мережею логістики, зокрема за Кримським мостом.

У ГУР наголосили, що ICEYE допомагає чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у «зеленці» механізованих підрозділів РФ з технікою.

Крім того, супутник спроможний точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах.

Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, використали для безпосередньої підготовки до атак — це мільярди доларів збитків для Росії.