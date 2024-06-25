Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

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Reuters

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Про це йдеться у повідомленні МКС.

Ордери стосуються міжнародних злочинів, вчинених в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Мова про напади на цивільні обʼєкти (зокрема на енергетичну інфраструктуру) й «надмірну випадкову шкоду» цивільним людям та обʼєктам.

Під «надмірною випадковою шкодою» мається на увазі порушення принципу пропорційності. Тобто росіян звинувачують в тому, що навіть цілячи у «законні» в розумінні міжнародного права обʼєкти, застосовані ними боєприпаси призвели до загибелі цивільних людей і завдали набагато більше шкоди цивільним обʼєктам, ніж «законній» цілі.

Також Шойгу і Герасимова підозрюють у злочинах проти людяності, які завдали сильних страждань, значних тілесних ушкоджень чи шкоди психічному здоровʼю.