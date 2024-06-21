Вірменія визнала незалежність Палестини

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Вірменія визнала Палестину як незалежну і суверенну державу, повідомило Міністерство закордонних справ Вірменії.

«Ми завжди виступали за мирне і всеосяжне врегулювання палестинського питання та підтримуємо принцип «двох держав» для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ми переконані, що це єдиний спосіб гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні прагнення. [...] Враховуючи це, Вірменія визнає державу Палестина», — йдеться в заяві МЗС країни.

Також Вірменія приєдналася до резолюцій Генасамблеї ООН щодо припинення вогню в секторі Гази. Країна засудила насильство щодо цивільного населення й атаки на цивільну інфраструктуру, а також захоплення заручників.

Статус Палестини

У 1947 році резолюція Генасамблеї ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не знайшов реального втілення.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації, а також закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У травні цього року Палестину визнали незалежною державою Норвегія, Іспанія та Ірландія, а в червні — Словенія. Тим часом парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.