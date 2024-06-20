Rheinmetall отримав своє найбільше замовлення на 155-мм боєприпаси. Частину отримає Україна

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Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав найбільше у своїй історії замовлення — артилерійські 155-мм боєприпаси для Бундесверу на €8,5 мільярда.

Про це пише пресслужба Rheinmetall.

Підписаний контракт спрямований на збільшення запасів Бундесверу та його союзників, зокрема України. Поставки снарядів почнуться у 2025 році.

Головним покупцем стане Німеччина, яка забезпечить частину поставок в Україну. У замовленні беруть участь ще Нідерланди, Естонія та Данія.

Для виробництва боєприпасів використають потужності нового заводу, який будується в Німеччині на майданчику Унтерлюс (Нижня Саксонія). Rheinmetall забезпечить повний цикл виробництва артилерійських снарядів на цьому заводі. Річну потужність планують встановити на рівні 100 тисяч боєприпасів на рік з другого року виробництва, а потім — 200 тисяч на рік.

До кінця 2024 року компанія Rheinmetall має виготовити 700 тисяч боєприпасів. Вихід на показник у мільйон снарядів мають забезпечити нові виробничі потужності в Німеччині, Україні та Литві. Новими заводами концерн хоче покрити, зокрема, потреби Збройних сил України.

Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, один із найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині та Європі. Концерн виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder і гаубиці PzH 2000.

Rheinmetall та Україна

Rheinmetall ще на початку 2023 року розкрив плани розвитку свого підприємства в Україні. Концерн планує тут виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і ППО. У жовтні 2023 року «Укроборонпром» і Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки, переданої Україні.

У березні 2024 року стало відомо, що Rheinmetall планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, які вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.