Родини загиблих в аваріях Boeing вимагають максимального штрафу для компанії — $25 мільярдів

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Родини загиблих у двох авіакатастрофах Boeing 737 Max просять Міністерство юстиції США накласти на компанію штраф у розмірі $24,8 мільярда за «наймасштабніший корпоративний злочин в історії США».

Про це пишуть BBC та ABC News.

Адвокат сімей Пол Касселл заявив, що уряд США повинен притягнути до відповідальності керівників компанії за те, що 346 людей загинули в авіакатастрофах у 2018 і 2019 роках:

у жовтні 2018 року всі 189 пасажирів рейсу Lion Air загинули, коли літак впав у Яванське море через 13 хвилин після зльоту з Джакарти (Індонезія);

у березні 2019 року літак авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився через шість хвилин після вильоту зі столиці Ефіопії Аддіс-Абеби — усі 157 людей на борту загинули.

Обидві катастрофи сталися через несправність систем управління польотом.

Авіакатастрофа в Ефіопії. Associated Press

Під час свідчень у підкомітеті Сенату колишній генеральний директор Boeing Девід Калхаун звернувся до сімей у кімнаті слухань і попросив «вибачення за спричинене нами горе». Родини тримали плакати та кричали на Калхауна, який вибачався за порушення культури безпеки Boeing.

«Єдине звинувачення у змові за шахрайство у справі, яка стосується 346 смертей, уже є надзвичайно мʼяким ставленням до такого надзвичайно серйозного злочину. На цьому тлі будь-яка подальша поблажливість шляхом поступок у визнанні провини була б абсолютно недоречною», – йдеться в листі від імені родин загиблих.

Сімʼї також рекомендують, щооб:

частину штрафу спрямували на належну безпеку та відповідні заходи;

суд призначив незалежний моніторинг компанії;

компанія залишалася на випробувальному терміні протягом пʼяти років;

рада директорів Boeing зустрілася з родинами жертв;

Мінʼюст продовжив розслідування інших можливих злочинів.

Родини загиблих заперечуватимуть будь-яке рішення, яке не визнає відповідальності Boeing за «злочинне вбивство їхніх близьких».

У травні Мінʼюст США заявив, що авіакомпанія Boeing порушила зобовʼязання щодо угоди від 2021 року, яка захищала виробника літаків від кримінального переслідування у звʼязку з авіакатастрофами двох 737 MAX у 2018 і 2019 роках. Тепер Boeing загрожує кримінальне переслідування.

Що не так з літаками Boeing

Інцидент з дверима літака

В аеропорту міста Портленд (штат Вашингтон) 5 січня 2024 року через 35 хвилин після вильоту приземлився Boeing 737 MAX 9 (рейс 1282) авіакомпанії Alaska Airlines. Під час польоту в нього зірвало двері аварійного виходу. У літаку на той момент був 171 пасажир і шість членів екіпажу. Після цього Alaska Airlines вивела на перевірку всі свої 65 MAX 9, а по всьому світу припинили польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX 9. Пізніше повідомлялося, що літак отримував застереження за кілька днів до інциденту. 8 січня авіакомпанія United Airlines повідомила, що під час перевірки виявила «розхитані» болти на MAX 9.

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Ще інциденти з Boeing 737 Max

Уперше такий літак зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року такий самий лайнер розбився в Ефіопії. Унаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Після виявлення проблем Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори в усьому світі, зокрема у США, ЄС і Канаді. І вже у 2020 році Boeing 737 MAХ почали повертати на комерційні рейси.

Утім, у квітні 2021 року в літаків Boeing 737 MAX знову виявили потенційні проблеми — цього разу з електрикою. У грудні 2023 року авіабудівна компанія Boeing звернулася до своїх клієнтів і повідомила про виявлену несправність у літаках 737 MAX.

Інциденти з Boeing 737-800

У квітні у США літак Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines після майже 30 хвилин польоту був змушений повернутися в міжнародний аеропорт Денверу, бо в нього в польоті злетів капот двигуна і вдарився об закрилок. Люди не постраждали.

У березні теж у США в небі у пасажирського літака Boeing 737-800 відпала зовнішня панель, розташована на стику нижньої частини фюзеляжу та крила поряд із шасі.

Інцидент з Boeing 787

Під час польоту з Сіднея до Окленду 12 березня щонайменше 50 людей постраждали через те, що Boeing 787 авіакомпанії LATAM Airlines раптово втратив висоту.

«Літак просто впав. Це відрізнялося від усього, що я коли-небудь відчував за будь-якої незначної турбулентності. Людей повикидало зі своїх місць, вони билисяголовами об стелю, їх кидало вниз по проходах», — розповів пасажир Браян Джокат.