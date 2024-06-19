ГУР ідентифікував росіян, які розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу Роботиного

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Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало російських військових, які розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу Роботиного (Запорізька область) у другій половині травня 2024 року.

Страту зафіксували на відео — на ньому четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, а росіяни змушують їх лягти долілиць і впритул розстрілюють.

ГУР стверджує, що до розстрілу причетні російські військові зі штурмової групи 70-го мотострілецького полку (В/Ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії Південного округу ЗС РФ. Пункт постійної дислокації цієї військової частини розташований в Шалі, що в Чечні.

На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70-м мотострілецьким полком армії Росії командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч з позивним «Буйвол», він народився в 1990 році.

До страти українських бійців також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку армії РФ, зокрема:

капітан Наґорний Дмитро Олегович, 21.11.1995 року народження — командир 2-го батальйону;

старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умарович, 02.05.1997 р. н. — командир 1-ї штурмової роти;

лейтенант Бєков Заур Сергійович, 16.07.1997 р. н. — командир 3-ї штурмової роти;

старший лейтенант Імаґазалієв Юсуп Пайзулаєвич, 18.07.1999 р. н. — командир 6-ї штурмової роти.

СБУ

Вони також можуть бути причетні до страти ще кількох українських військовополонених, що сталася пізніше у травні 2024 року. Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку ЗС РФ, під час якої один із російських командрів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.