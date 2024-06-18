Рада підтримала звільнення від ПДВ і мита машин розмінування
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / ДСНС України
Верховна Рада на засіданні 18 червня проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 11258, який пропонує зміни до Податкового кодексу щодо звільнення від податку на додану вартість і митних платежів ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.
Нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що документ за основу підтримали 308 депутатів.
У пояснювальній записці вказано, що Україні через війну — одна з найзамінованіших країн світу: майже 174 тисячі квадратних кілометрів вже заміновані, і це площа розширюватиметься з огляду на постійні бої та обстріли з боку Росії. Україні потрібні роботизовані машини розмінування, але основні виробники такої техніки за кордоном. Більшість складових таких машин теж іноземного виробництва, тому їх ввезення підвищує вартість.
Звільнення від ПДВ і мита допоможе розвивати виробництво машин розмінування в Україні та зробить цей процес дешевшим.
- Загалом 30% території України забруднено російськими мінами. Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що, за приблизними підрахунками саперів, для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років, проте це лише попередні розрахунки.
- За 2023 рік сапери розмінували 343 квадратні кілометри території України. За площею це два Ліхтенштейни.