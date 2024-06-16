Колишня співробітниця Neuralink подала до суду через небезпечні умови роботи з мавпами
- Автор:
- Оля Березюк
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Колишня співробітниця Neuralink подала до суду через небезпечні умови роботи з мавпами. Вона заявила, що на роботі її неодноразово дряпали лабораторні мавпи з герпесом.
Про це пише Bloomberg.
Працівниця Ліндсі Шорт розповіла, що після переходу на роботу в інший регіон, у серпні 2022 року, вона зіткнулася з «робочим середовищем звинувачень, неможливих дедлайнів».
Вона також розповіла, що працювала з мавпами, які переносили вірус герпесу В, і одна з них подряпала їй руку. Жінка звинуватила компанію в тому, що та не забезпечила її належними засобами захисту для роботи з мавпами.
В іншому випадку, після того як її змусили виконати незнайому їй процедуру, мавпа подряпала їй обличчя. Коли Шорт наполягла на медичній допомозі, її начальник пригрозив «серйозними наслідками», якщо це повториться, йдеться у скарзі.
У позові Шорт також зазначила, що Neuralink не дотрималася обіцянки надати їй гнучкий графік роботи, щоб пристосувати його до потреб її сімʼї, а потім понизила її в посаді в травні 2023 року, через два місяці після підвищення.
Наступного місяця вона повідомила відділ кадрів Neuralink про свою вагітність, а вже наступного дня була звільнена з роботи, причому компанія заявила, що причиною звільнення були проблеми з продуктивністю, як зазначено в позові.
Шорт подала до суду на компанію за неправомірне звільнення та дискримінацію за ознакою статі.
- Neuralink відома тим, що уперше представила технологію вживлення в мозок «ниток», які зчитують інформацію. Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.
- У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала чип свині, підключивши її мозок до компʼютера. У лютому 2021 року компанія успішно вживила нейроімплант у мозок мавпи і навіть навчила її грати у відеогру. Вже у 2022 році компанію почали звинувачувати у смертельних експериментах над тваринами.
- У травні 2023 року регулятор США все ж дозволив Neuralink випробування мозкових імплантів на людях. Першим таким пацієнтом став паралізований чоловік Ноланд Арбо.