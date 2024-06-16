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Колишня співробітниця Neuralink подала до суду через небезпечні умови роботи з мавпами. Вона заявила, що на роботі її неодноразово дряпали лабораторні мавпи з герпесом.

Про це пише Bloomberg.

Працівниця Ліндсі Шорт розповіла, що після переходу на роботу в інший регіон, у серпні 2022 року, вона зіткнулася з «робочим середовищем звинувачень, неможливих дедлайнів».

Вона також розповіла, що працювала з мавпами, які переносили вірус герпесу В, і одна з них подряпала їй руку. Жінка звинуватила компанію в тому, що та не забезпечила її належними засобами захисту для роботи з мавпами.

В іншому випадку, після того як її змусили виконати незнайому їй процедуру, мавпа подряпала їй обличчя. Коли Шорт наполягла на медичній допомозі, її начальник пригрозив «серйозними наслідками», якщо це повториться, йдеться у скарзі.

У позові Шорт також зазначила, що Neuralink не дотрималася обіцянки надати їй гнучкий графік роботи, щоб пристосувати його до потреб її сімʼї, а потім понизила її в посаді в травні 2023 року, через два місяці після підвищення.

Наступного місяця вона повідомила відділ кадрів Neuralink про свою вагітність, а вже наступного дня була звільнена з роботи, причому компанія заявила, що причиною звільнення були проблеми з продуктивністю, як зазначено в позові.

Шорт подала до суду на компанію за неправомірне звільнення та дискримінацію за ознакою статі.