Норвегія виділяє €240 мільйонів на посилення ППО України
- Автор:
- Оля Березюк
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Армія Inform
Норвегія виділить для України €240 млн на посилення протиповітряної оборони держави. Мова про закупівлю системи Patriot та ракет до неї.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Норвегії.
У відомстві заявили, що Норвегія разом із Німеччиною, Данією та Нідерландами повторно закуплять комплекс Patriot для Сил оборони.
Країни, зокрема, закуплять 100 ракет до комплексів Patriot для Україні. Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що спільно із союзниками Німеччина планує надати українським бійцям ці ракети «найближчими тижнями». На передачу 100 ракет Норвегія виділить €125 млн.
- У травні 2023 року Норвегія заявила, що має для України пʼятирічну програму військової допомоги на 75 мільярдів норвезьких крон ($5,4 млрд), але її ще узгоджують.
- У грудні 2023 року країна оголосила, що надає Україні $218 мільйонів і анонсувала передачу ППО NASAMS.
- У березні 2024 року Норвегія доєдналась до Коаліції ППО для України, у квітні оголосила, що виділить $13,6 мільйона на обслуговування танків Leopard, які вона передала Україні.