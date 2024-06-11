Італія готує новий пакет військової допомоги для України й виділяє €140 мільйонів на розвиток інфраструктури
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Італія виділить €140 мільйонів на розвиток української інфраструктури, а ще готує новий пакет військової допомоги для України з посиленням протиповітряної оборони.
Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час Конференції з питань відбудови України.
Таяні наголосив, що для відновлення України першочергово важливо захистити українську інфраструктуру та будинки за допомогою ППО. Тож Італія відправить новий військовий пакет із ЗРК SAMP/T для протиповітряної оборони України.
Також країна погодила пакет на €140 мільйонів на розвиток української інфраструктури, залізниці, охорони здоровʼя, агросектора та розмінування. Частину виділених грошей інвестують у відновлення зруйнованого російською ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі.
- Наземний зенітний ракетний комплекс SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів і протиповітряного прикриття важливих нерухомих обʼєктів. Ця система ППО здатна збивати літаки, крилаті й балістичні ракети. Першу таку систему Україна отримала у 2023 році від Франції та Італії.
- Раніше Reuters писав, що Італія планує відправити в Україну другу систему ППО SAMP/T, яка нині базується в Кувейті. Точні терміни передачі невідомі.