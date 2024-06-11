У метро Києва рух «синьою» гілкою між «Деміївською» та «Либідською» запустять на початку осені

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Київська міська рада

У Києві рух поїздів «синьою» гілкою метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» запустять на початку осені 2024 року. Ремонтно-будівельні роботи тривають цілодобово.

Про це «Суспільному» розповів виконувач обовʼязків начальника метрополітену Віктор Вигівський.

За його словами, наразі капітальний ремонт перегінного тунелю між станціями на завершальній стадії. «Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю», — розповів Вигівський.

Далі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю і його посилення по периметру. Ці роботи триватимуть до кінця літа, а потім будуть тестові пуски руху поїздів. Лише після цього буде повноцінне відновлення руху потягів.

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Вигівський каже, що усі складні роботи завершили.

«Основне питання було забезпечити ефективну роботу у самому котловані, не допустити винесення піску в котлован і доступу води. Цю роботу вже виконали. Далі, якщо вже демонтується тунель, то залишаються тільки роботи щодо монтажу тунелю і безпосередньо роботи в тунелі: прокладання колій, кабелів і запуск руху поїздів», — зазначив він.

Закриття метро в Києві

8 грудня 2023 року Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки». Тоді в КМДА припустили, що ремонт триватиме шість місяців, тобто до літа 2024 року.

Уже з 13 грудня стартував човниковий рух «синьою» гілкою метро на ділянці закритих станцій. Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Також влітку 2024 року плановий ремонт проведуть на станціях метро «Почайна» і «Тараса Шевченка».