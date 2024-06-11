СБУ затримала доньку ексмера Полтави, яка працювала на «виборчий штаб» партії Путіна

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Служба безпеки України затримала в Києві 36-річну доньку колишнього мера Полтави — її підозрюють у співпраці з Росією під час російських виборів у 2022 і 2023 роках. Її батько зараз засуджений за корупцію.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, підозрювана володіє рекламним агентством у російському Санкт-Петербурзі, яке брало участь в піар-кампанії пропутінської партії «Єдина Росія». СБУ стверджує, що напередодні голосування жінка задіяла сотні рекламних стендів і бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.

Проживаючи в Києві, підозрювана дистанційно управляла рекламним бізнесом у Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди. За даними слідства, у період співпраці з «виборчим штабом» російської партії жінка отримала понад 35 мільйонів російських рублів — це майже 16 мільйонів гривень.

Під час обшуків за місцем проживання і в київських офісах підозрюваної знайшли компʼютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність про співпрацю з РФ. Вона отримала підозру за колабораціонізм — їй загрожує до 12 років тюрми. Крім того, за матеріалами СБУ, на все її майно наклали арешт на понад 270 мільйонів гривень — це три квартири в Києві, мінівен і частки в статутних капіталах двох українських компаній.

Хоч СБУ не називає імені підозрюваної, з деталей справи випливає, що йдеться про доньку колишнього мера Полтави Олександра Мамая Наталію Веретеннікову. 2 березня 2023 року суд призначив Мамаю умовне покарання: 5 років увʼязнення з випробувальним терміном в один рік. Його підозрювали у привласненні та розтраті майна і зловживанні службовим становищем. У 2020 році Олександр Мамай взяв на посади фахівців-урбаністів в «Інститут розвитку міста» двох жінок без вищої освіти, які насправді прибирали в нього вдома.