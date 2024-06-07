Bloomberg: Німеччина планує передати Україні ще одну батарею Patriot

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Німеччина розглядає можливість відправити четверту батарею Patriot в Україну.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, цю батарею передадуть на додаток до тих трьох, які Німеччина вже пообіцяла надати Україні.

При цьому офіційно Берлін ще не ухвалив остаточного рішення.