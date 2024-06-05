ЄБРР виділить €300 мільйонів на підтримку української енергетики

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Європейський банк реконструкції та розвитку акумулює €300 мільйонів на підтримку енергетичного сектора України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні премʼєр-міністр України Денис Шмигаль і президентка банку Оділь Рено-Бассо.

Про це повідомив премʼєр Шмигаль.

Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

«Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України», — зазначив Шмигаль.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР уже надав Україні €4 мільярди фінансування.

Що з українською енергетикою

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.

Атаки призвели до браку власної генерації електроенергії, ситуацію ускладнювали й погодні умови. Крім того, Україні не вистачає імпорту електроенергії для поточного рівня споживання. Через все це почали вводити графіки відключень світла.

Водночас 28 травня завершили ремонт чергового блоку АЕС — він додасть енергосистемі 1 000 МВт потужності. В уряді пояснили, що завдяки виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, а також сонячній генерації світло кілька днів не відключали.