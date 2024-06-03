Rheinmetall інвестує понад €180 млн в завод з виробництва боєприпасів у Литві
- Автор:
- Оля Березюк
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Німецький оборонний концерн Rheinmetall інвестує понад €180 мільйонів у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.
Про це повідомляє Міністерство економіки та інновацій Литви.
Відповідну інвестиційну угоду підписали міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте і представники Rheinmetall.
«Це допоможе забезпечити безперебійний доступ до необхідної зброї та боєприпасів, оскільки ми самі вироблятимемо продукти, необхідні для захисту Європи. Після інвестування понад €180 млн, очікується також, що нова фабрика створить щонайменше 150 нових робочих місць», — зазначила Армонайте.
Очікується, що новий завод вироблятиме десятки тисяч боєприпасів на рік.
Проєкту надали статус державного значення та ставку податку на прибуток підприємств 0% на строк до 20 років. Його конкретне місце розташування буде оголошено протягом найближчих тижнів.
Заступник міністра транспорту і комунікацій Юліус Скачкаускас минулого тижня казав, що будівництво заводу Rheinmetall має розпочатися в жовтні, пише LRT.
- В середині квітня Литва підписала з Rheinmetall меморандум про наміри щодо будівництва заводу з виробництва боєприпасів у країні.
- Нове підприємство є частиною багаторічної стратегії Rheinmetall, що планує до 2027 року всіма своїми потужностями сягнути ланки виробництва у понад мільйон артилерійських боєприпасів.
- До кінця 2024 року компанія має виготовити 700 тисяч боєприпасів. Вихід на показник у мільйон снарядів мають забезпечити нові виробничі потужності в Німеччині, Україні та Литві. Новими заводами концерн хоче покрити потреби, зокрема й Збройних сил України.