Експремʼєра Пакистану Імрана Хана виправдали в справі про розголошення держтаємниці

Новини

Iranian Presidency / Handout/Anadolu Agency / Getty Images

Пакистанський суд виправдав колишнього премʼєр-міністра Імрана Хана у справі про розголошення державної таємниці. Проте Хан залишиться у вʼязниці, оскільки відбуває покарання в іншій справі.

Про це повідомив адвокат Імрана Хана, передає Reuters.

У січні 2024 року 71-річного Хана засудили до 10 років увʼязнення — його визнали винним у розголошенні державної таємниці. Тоді суд постановив, що Хан оприлюднив зміст секретної телеграми, надісланої послом Пакистану у Вашингтоні до уряду в Ісламабаді. Разом із колишнім премʼєром до 10 років увʼязнення засудили й ексміністра закордонних справ Пакистану Шаха Мехмуда Куреші — зараз його також виправдали.

Попри виправдання у цій справі, Імран Хан залишиться у вʼязниці через іншу справу — він і його дружина Бушра Бібі отримали сім років вʼязниці за надто швидке весілля після розлучення, що суперечить традиціям ісламу.

На початку квітня Апеляційний суд Пакистану призупинив 14-річний термін увʼязнення для колишнього премʼєр-міністра Імрана Хана та його дружини Бушри Бібі у справі про корупцію.